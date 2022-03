Alva solicita a Castillo no tocar el tema de la vacancia en su presentación de este martes

¡Atención! Mediante un oficio, la presidenta del Parlamento, Maricarmen Alva, solicitó al presidente de la República, Pedro Castillo, que informe sobre los temas a tratar durante su presentación ante el pleno este martes. Además, la acciopopulista también pidió que el jefe de Estado no toque el tema de la vacancia presidencial.

“Le solicito que se sirva informar con anticipación los temas que tratará su mensaje. Asimismo, teniendo en consideración que se encuentra en trámite una moción de vacancia que propone la vacancia de la presidencia de la República, le invoco, respetuosamente, a no hacer referencia a materias contenidas en dicha preposición”, señaló Alva Prieto.

Quizás te interese leer | Vladimir Cerrón: “Las próximas elecciones debe ganarse la Presidencia con mayoría parlamentaria”

Cabe indicar que en otro oficio, la titular del Parlamento cumplió con notificar sobre la moción de vacancia presidencial que este lunes el Congreso aprobó a debate.

VACANCIA PRESIDENCIAL

Cabe indicar que este lunes, la representación nacional decidió con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención que se admita a debate la moción de vacancia presidencial contra el jefe de Estado. Con esto, el mandatario -o su abogado- deberá acudir al pleno para brindar su descargos.

Tras la votación, el Congreso definió que el debate y votación de este proceso constitucional se lleve a cabo el lunes 28 de marzo a las 3: 00 p.m. Esta decisión se tomó 86 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones.

Quizás te interese leer | Congresista Isabel Cortez: “Si vacan al presidente Pedro Castillo, nos vamos todos”

Es preciso señalar que esta es la segunda moción de vacancia presentada contra Pedro Castillo desde que asumió el gobierno hacer menos de un año. En tanto, para que esta iniciativa se aprobada se necesita el voto a favor de 87 parlamentarios.

CASTILLLO LAMENTÓ DECISIÓN DEL CONGRESO

Momentos después de aprobada a debate la moción de vacancia presidencial, el jefe de Estado, lamentó que el Congreso haya tomado esta decisión.

“Me apena que sigan las zancadillas y no se escuche al pueblo porque acaban de aprobar con algo de 54 votos la vacancia. Pero, tenemos que decirle al país que nosotros no hemos venido a robarle un centavo y eso lo diremos mañana al Parlamento. Nadie nos distrae, el que nada debe, nada teme. Ustedes creen que robándole al país, el pueblo va a salir a esperarme”, precisó Castillo Terrones.

Siguenos en redes sociales