Alva sobre Torres: “Ya no puedo esperar nada, le pediría que dé un paso al costado”

En declaraciones a la prensa, la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva (Acción Popular), afirmó que “no puede esperar nada” del primer ministro Aníbal Torres tras sus polémicas expresiones sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y le pidió que renuncie a su cargo.

Desde Piura, cuestionó que el titular de la PCM tenga este tipo de actitudes en reiteradas ocasiones, y recordó la vez que utilizó como ejemplo al genocida alemán Adolf Hitler para proponer mejoras en las vías de comunicación agrícolas.

“Yo les pido disculpas [a las Fuerzas Armadas y la Policía] por esas declaraciones tan desafortunadas, no se puede hablar así de las Fuerzas Armadas y policiales, ya estamos acostumbrados a sus declaraciones, estuvo un tiempo callado, le dijeron que no hable y parece que no puede con su genio”, aseveró la acciopopulista.

“Qué se puede esperar de alguien que dice que admira a Hitler. A mí del premier ya no puedo esperar nada. Yo le pediría que dé un paso al costado y que renuncie. Si no lo hace, no sé qué espera el presidente para pedirle la renuncia”, añadió.

Alva Prieto también se pronunció sobre la presencia de la primera dama, Lilia Paredes, en la Fiscalía para declarar en el marco de la investigación abierta a su hermana Yenifer Paredes, tras la difusión de un informe periodístico donde estaría ofreciendo obras en Cajamarca.

“Lo principal es que aclare, que se ponga a derecho, que haya transparencia, tanto la primera dama como el presidente (Pedro castillo)”, recalcó la titular del Parlamento.

