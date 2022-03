Alva sobre propuesta de adelanto de elecciones de Sagasti: “Parece que ha hecho clic con el premier Aníbal Torres”

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, se pronunció sobre la propuesta del expresidente Francisco Sagasti sobre un eventual adelanto de elecciones generales, basado en la recolección de firmas, en caso persistan las pugnas entre el Poder Legislativo y Ejecutivo.

En declaraciones para la prensa, la titular del Legislativo señaló que esta propuesta tiene similitud con la idea del premier Aníbal Torres, quien afirmó la semana pasada que se había evaluado un proyecto de ley desde el Ejecutivo para adelantar los comicios.

“Creo que los cambios permanente nos ayudan a la estabilidad del país, pero es la opinión de él [Francisco Sagasti] y es respetable como cualquier ciudadano. Se parece mucho a la iniciativa del premier Aníbal Torres, sobre el proyecto de ley que quería adelanto de elecciones, creo que están en combinación o han hecho ‘clic’ entre lo que piensan“, señaló esta mañana.

La integrante de la bancada de Acción Popular también recordó que “toda propuesta deberá verse primero en el Congreso” porque necesita de la aprobación de este poder del Estado.

Como se recuerda, el exmandatario Sagasti explicó, en Cuarto Poder, que este mecanismo consiste en la presentación de un proyecto de ley de reforma constitucional que “recorte el mandato presidencial y congresal” con el fin de adelantar los comicios.

“… si no cambia la actitud ni del Ejecutivo ni del Congreso, la ciudadanía puede ejercer el derecho de pedir una modificación constitucional para recortar el periodo presidencial y congresal”, dijo Sagasti al acotar que se requieren al menos 75 600 firmas para llevar a cabo la iniciativa.

Cuestiona al Gobierno

En otro momento, la presidenta del Congreso criticó que el Poder Ejecutivo “haya tenido a 50 ministros” en menos de un año. Asimismo, cuestionó al nuevo titular del Ministerio de Justicia, Félix Chero Medina, y aseveró que el gobierno del presidente Pedro Castillo “no aprende”.

“Son lamentables las designaciones. Siempre lo he dicho, no sé de donde el presidente encuentra a sus ministros. Creo que el Ejecutivo todavía no aprende la lección“, sostuvo.

