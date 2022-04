Alva sobre paro de transportistas: “Sabemos que los gabinetes no han sido bien escogidos”

La presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, se refirió este viernes al paro nacional de transportistas de carga pesada y a los hechos de violencia en la ciudad de Huancayo, donde se cerraron los principales mercados tras ser atacados con piedras, al igual que las afueras de las instalaciones del Gobierno Regional de Junín y la Municipalidad Provincial de Huancayo.

En ese sentido, aseveró que no le extraña esta situación debido a las cuestionables designaciones en algunas carteras y enfatizó que el presidente Pedro Castillo, como sindicalista, debe ser “consciente” de que si la gente sale a protestar es por una razón fuerte.

“No me extraña que haya estos paros a nivel nacional. Sabemos que lamentablemente los gabinetes no han sido bien escogidos, con personas con perfiles idóneos, que tengan experiencia en gestión pública, que hayan estados bien capacitadas”, expresó desde la ciudad de Huánuco.

“Debe hacer un mea culpa. Es realmente contradictorio. Él viene de ser un profesor sindicalista, él sabe lo que es salir a las calles, lo que pasa es que ahora el problema lo tiene él, la óptica es distinta”, añadió Alva Prieto.

PRESIDENTA DEL CONGRESO EXIGE AL GOBIERNO CREAR UNA MESA DE DIÁLGO

A través de sus rede sociales, la titular del Parlamento exigió al gobierno de Pedro Castillo crear una mesa de diálogo juntos a los transportistas y agricultores para atender sus demandas y para con los disturbios que se vienen generando en varias regiones.

“Van 5 días del paro de transportistas de carga pesada, lamentables pérdidas humanas, desabastecimiento a nivel nacional, y ninguna solución. Desde el Congreso exigimos al Gobierno crear una mesa de diálogo junto a transportistas y agricultores para llegar a un acuerdo”, escribió en su cuenta de Twitter.