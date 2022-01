Maricarmen Alva al presidente Castillo: “La soberanía nacional y la Constitución se respetan”

A raíz de las recientes declaraciones del presidente Pedro Castillo Terrones sobre su disposición de consultarle al pueblo peruano para otorgarle acceso al mar a Bolivia, la titular del Parlamento, Maricarmen Alva, se refirió al tema y le recordó al jefe de Estado que “el territorio del Estado es inalienable e inviolable”, tal como lo dice la Constitución.





“Presidente Castillo, le recuerdo el artículo 54 de la Constitución Política: “El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre”. La soberanía nacional y la Constitución se respetan”, indicó Alva Prieto en su cuenta de Twitter.

En una reciente entrevista a CNN en Español, el presidente Pedro Castillo admitió que hace tiempo se manifestó a favor de otorgar acceso al mar a Bolivia, durante un foro celebrado en el país altiplánico.





“En un evento, ni siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Pero ese es un clamor de Bolivia. Sí, lo dije […] No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo… jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, agregó el jefe de Estado.

MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN EN CONTRA DE OTORGAR SALIDA AL MAR A BOLIVIA

“La soberanía hay que respetarla”, dijo hoy – en Exitosa – el ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, luego de que el presidente de la República, Pedro Castillo, manifestara anoche su disposición de consultarle a la ciudadanía sobre dar acceso al mar a Bolivia.

“[¿Estaría de acuerdo con darle salida al mar a Bolivia, previa consulta con la gente?] La soberanía hay que respetarla. Tenemos que ser soberanos siempre”, dijo al rechazar esa idea.

