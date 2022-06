Alianza para el Progreso tras audio filtrado de Lady Camones: “Pedimos disculpas públicas a la bancada de Acción Popular”

El partido político Alianza para el Progreso (APP) se pronunció acerca del audio filtrado de la vicepresidenta del Congreso y legisladora de dicha agrupación política, Lady Camones, en donde se manifiesta en contra de Acción Popular y califica a dicha agrupación como una “banda delincuencial”, que sería liderada por el parlamentario Darwin Espinoza.

Asimismo, APP rechazó las expresiones de la autoridad del Parlamento, Camones Soriano, y pidió disculpas públicas a los congresistas acciopopulistas. En ese sentido, indicó que respetan la “institucionalidad y el sentir” que representan los miembros de la bancada de Acción Popular.

“Alianza para el Progreso rechazo todo tipo de declaraciones que afecten la institucionalidad del Estado y de las organizaciones partidarias”, indicó a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Además, lamentó la filtración del audio de la parlamentaria Camones grabado dentro del partido político y se comprometió a realizar una investigación “rigurosa” a través de la Secretaría de Disciplina “para determinar a los responsables” y sancionarlos por sus actos.

— APP (@Peru_APP) June 22, 2022

Cabe señalar que, la bancada Acción Popular exigió a la vicepresidenta del Parlamento que se disculpe públicamente y pidió que la agrupación de Alianza para el Progreso impulsar diversas acciones ante la supuesta existencia de un “complot sistemático de ataques”.

“Advertir que estos ataques no cesarán, y que nuestra fortaleza no será doblegada (…) Nuestra historia política como partido ha demostrado estar siempre del lado del respeto a la separación de poderes, la democracia y el estado de derecho, por ello es que no permitiremos comentarios, vengan de quien vengan, que busquen desprestigiar nuestro arduo trabajo en favor de las personas y de nuestra patria”, manifestó.

