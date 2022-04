Alianza para el Progreso no participará en el próximo Acuerdo Nacional

El partido político Alianza para el Progreso (APP), fundado por César Acuña, emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde informaron que no participarán en la próxima sesión del Acuerdo Nacional y consideraron que este evento no tendría sentido si el Gobierno continúa actuando de manera confrontacional.

“Consideramos que invocar al Acuerdo Nacional no tiene sentido si la conducción del gobierno sigue siendo confrontacional y va en contra de los postulados que se pregonan. Es por ello que anunciamos que no participaremos de la próxima convocatoria al no haber coherencia entre la agenda planteada y el comportamiento del gobierno.”, manifestó la bancada en su cuenta oficial de Twitter.

Además, APP resaltó que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, mantiene una actitud de provocación y polarización.

“Durante los últimos días, a pesar de nuestras diversas invocaciones, el gobierno del presidente Pedro Castillo ha insistido en nombramientos de personas cuestionables y sin las calificaciones ni competencias requeridas para el desempeño de sus funciones, lo cual socava la marcha correcta de la gestión pública. Asimismo se insiste en una conducta de provocación y polarización que lidera el propio presidente del Consejo de Ministros”, señala.

De igual manera, la organización reiteró que el presidente Pedro Castillo puede recomponer su gabinete ministerial con personas ideales, sin necesidad de realizar esta reunión.

“El presidente de la República, sin necesidad de una convocatoria al Acuerdo Nacional, puede proceder a renovar su gabinete con personalidades capaces e intachables. Nada se lo impide. Por otro lado es el Congreso de la República, asumiendo su rol constitucional, el poder llamado a ser protagonista de las soluciones e iniciativas políticas que se requieran”, indicó.

