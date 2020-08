Alianza Lima vs. Deportivo Municipal disputarán HOY (EN VIVO | ONLINE) un partido amistoso previo al reinicio del fútbol peruano. A una semana del retorno de la Liga 1, íntimos y ediles se miden para medir fuerzas luego de más de cuatro meses de inactividad.

El partido se disputará el sábado 1 de agosto a partir de las 3:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva de Matute y será televisado a través de GOLPERU.

Alianza Lima viene entrenando en el complejo Esther Grande Bentín de Lurín, donde ya han disputado partidos amistosos ante Alianza Universidad y la Universidad San Martín. El equipo dirigido por Mario Salas llegará al reinicio de la Liga 1 con mayor ritmo de competencia.

El estratega todavía no cuenta con el delantero chileno Patricio Rubio porque aún no recibe los resultados de la prueba molecular de COVID-19. Además, por molestias, no serían considerados ni Leao Butrón ni Luiz ‘Beto’ Da Silva.

De esta manera, Steven Rivadeneyra se mantendría bajo los tres palos en el equipo que arranque las acciones y el juvenil Gonzalo Sánchez asumiría la función de centrodelantero.

En tanto, los dirigidos por Víctor Rivera permanecen concentrados en el club Humboldt, para intentar aprovechar al máximo el tiempo previo al reinicio del campeonato. En una reciente entrevista, el estratega se refirió al enfrentamiento y aseguró que es algo que le genera cierta adrenalina debido al largo tiempo que tuvieron que esperar para volver a disputar un partido.

Alineaciones probables:

Alianza Lima: Steven Rivadeneyra; Kluiverth Aguilar, Alberto Rodríguez, Rubert Quijada, Alexi Gómez; Josepmir Ballón, Rinaldo Cruzado, Oslimg Mora, Carlos Ascues, Joazhiño Arroé; Gonzalo Sánchez.

Deportivo Municipal: Diego Melián; Yhirbis Córdova, Eduardo Caballero, Renzo Alfani, David Díaz; David Dioses, Jean Pierre Archimbaud, Ítalo Regalado, Rodrigo Vilca, Mario Velarde; Matías Succar.