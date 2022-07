Alianza Lima reconoció que le ha hecho una propuesta a Paolo Guerrero hace una semana

Ver a Paolo Guerrero con la camiseta blanquiazul en el Torneo Clausura, podría ser realidad y todo depende del ‘Depredador’, debido a que Alianza Lima le ha hecho una propuesta al goleador.

Así lo reconoció, José Bellina, gerente deportivo del club íntimo, quien dijo: “Nosotros le hemos hecho una propuesta a Paolo, le acercamos una hace una semana y en los últimos días le acercamos una propuesta con algunas modificaciones. Estamos a la espera

de que él pueda determinar lo que quiere. Sabemos que ha estado buscando opciones en Brasil y él evaluará, nosotros estamos a la espera”.

Por otro lado, José Bellina, sobre la posibilidad que llegue Paolo Hurtado. “Nosotros hemos hablado con Paolo y con su agente, hemos estado en contacto. Para nosotros era importante revisar cómo está él físicamente, ha hecho varias evaluaciones médicas con el departamento médico del club y en base a eso hemos seguido conversando, pero no hay nada acordado con Hurtado, estamos dialogando con él y veremos si se puede dar, pero no hay un acuerdo”.

En cuanto a Gino Peruzzi, comentó: “Es una necesidad que tenemos en el plantel, cuando inicialmente armamos el plantel era sobre un sistema de juego distinto, el que usamos el año pasado, de línea de 3. Hoy con la línea de 4 nos vemos en la necesidad de incorporar a un lateral”.

Sobre Jefferson Farfán

A través de un comunicado, Alianza Lima aclaró que, al momento de la contratación de Jefferson Farfán, el delantero fue transparente en decir que no se encontraba al cien por ciento de su condición física pero que no le impedía jugar los partidos del torneo. También se hace mención que el doctor Hugo Blácido no hizo ninguna objeción al proceso de incorporación de la ‘Foquita’.

