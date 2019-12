Alianza Lima: ¿qué jugadores no renovarán para la temporada 2020?

Unos se van, otros se quedan. Alianza Lima no cerró el año como le hubiese gustado, tras perder la final contra Binacional, por ello el club íntimo entró en un proceso de evaluación de nombres para armar el plantel que presentará para la temporada 2020. Inevitablemente algunos ingresan a la lista de los que no renovarán, entre ellos tenemos algunos jugadores extranjero que fueron referentes del club en su momento y algunas otras sorpresas.

En cuanto a los extranjeros, quienes no renovarán con Alianza Lima son Tomás Costa, Felipe Rodríguez y Gonzalo Godoy, quienes ya no tienen contrato con el club íntimo. En cuanto a los nacionales, Rodrigo Cuba, Ítalo Espinoza, Anthony Rosell, Adrián Ugarriza y José Guidino son algunos nombres que no están en los planes del profesor Pablo Bengoechea.

Otros terminan contrato y se anunció que se les renovará el contrato, como el arquero Pedro Gallese, quien quedó libre tras culminar su contrato con el Veracruz. Wilder Cartagena está en la misma situación, pero también evalúa opciones de fuera. Luis Ramírez y Carlos Beltrán también seguirán. El caso Leao Butrón viene siendo evaluado, pero se conoció que solo ampliaría por seis meses para luego retirarse del futbol.