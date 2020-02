Alianza Lima: Pablo Bengoechea y la última oportunidad a Carlos Ascues y Jean Deza

Todo indica que Carlos Ascues y Jean Deza ya cumplieron su castigo. Estar en una discoteca luego de vencer a Atlético Grau les costó caro a los dos: no fueron considerados por Pablo Bengoechea para el partido que Alianza Lima perdió en Ayacucho.

Pero el entrenador sí los tiene en sus planes para recibir el viernes a Municipal. “Están a la orden para jugar, están habilitados. Mora está lesionado y Gómez suspendido. Todos los demás están habilitados”, dijo el uruguayo.

Los íntimos han sumado cuatro puntos de 12 posibles y están a ocho del líder Alianza Universidad. Eso tiene preocupado a Bengoechea. “Estamos tristes por los resultados. Nuestra gente tenía esperanza de que arrancáramos mejor el año, pero falta mucho. Sigo pensando que tenemos plantel, que tenemos un buen equipo”, señaló.

Luego asumió la culpa por el mal momento que viven. Reconoció que le salió mal lo que planificó, aunque destacó que hayan tenido ocasiones de gol y que, según él, los rivales hayan llegado poco a su arco.

Cuestión de arquero

Leao Butrón, Steven Rivadeneyra e Ítalo Espinoza han tenido su chance en el arco de Alianza en las primeras cuatro fechas del Apertura. El mismo que ataje el viernes ante Municipal, también será titular ante Nacional de Uruguay, el 5 de marzo por la Copa Libertadores, pero el DT no quiso adelantar su nombre. En el clásico ante la ‘U’, el domingo 8 de marzo, sí podría tapar otro. Está claro que Bengoechea tiene que enmendar el rumbo del equipo. Ya no hay lugar para más tropiezos.

El debut de ‘Beto’ no está asegurado

Muchos hinchas de Alianza esperan ansiosos el debut de Beto da Silva, pero hay un problema: su carta pase aún no llega. “Sigue con el tema de sus papeles. No tenemos claro si estará el fin de semana. No pasa por nosotros ni por él”, dijo Bengoechea. Por otra parte, señaló que Alberto Rodríguez jugará ante Municipal y en el debut de la Copa Libertadores. “Lo he visto bien”, dijo el DT uruguayo.

Técnico íntimo respeta mucho a Municipal

Pese a que Municipal no pudo ganarle de local a Carlos Stein, Bengoechea mostró respeto por los ediles. “Es un equipo que ha venido creciendo, es el que empezó a trabajar más tarde y eso se notó en las primeras fechas. Tiene mucha mística y el sacrificio como característica. Será un partido difícil, por eso Alianza deberá mejorar mucho su rendimiento”, dijo. ‘Muni’, al igual que Alianza, ha sumado cuatro puntos.