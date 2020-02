Alianza Lima: Pablo Bengoechea fue sancionado por la FPF

Castigo. Este jueves, se conoció que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol impuso una suspensión de dos fechas y una multa de 3 UITs (12,900 soles) al entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea.

“Sancionar al señor Pablo Bengoechea con la suspensión de dos partidos, contados a partir del día siguiente de la notificación y una multa de 3 UIT, por la infracción prevista al artículo 65 numeral 2 del reglamento único de Justicia”, señala la resolución emitida por la FPF

Con este castigo, el estratega uruguayo no podrá estar en el banco blanquiazul en las próximas dos fechas ante Ayacucho FC, ni ante Deportivo Municipal. Con ello, Bengoechea recién podrá recién dirigir desde el terreno de juego, en la fecha 6, en lo que será el clásico del futbol peruano ante Universitario de Deportes.

Cabe precisar que la sanción obedece a los desatinados comentarios que tuvo el DT uruguayo luego de la final del año pasado ante Deportivo Binacional. “El VAR se iba a equivocar en contra de nosotros, se lo dije a los dirigentes de Alianza Lima. No me sorprende nada. Ya les dije a los chicos en el camarín que esta serie está perdida. Tal vez se corta el Internet en Matute y no hay VAR. Tal vez así tengamos más chance”, indicó aquella vez.