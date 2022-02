Alianza Lima no pudo ganar en el norte y cayó 4-2 ante Atlético Sullana

Atención. Este domingo, Alianza Lima visitó el norte del país por la Liga 1, pero no pudo ante Alianza Atlético de Sullana y perdió 4-2 en el estadio Melanio Coloma por la cuarta jornada de la Fase 1.





En los primeros minutos, Alianza Lima presentó un mejor juego y hasta incluso se impuso en el marcador con un gol a los 21’ del delantero Hernán Barcos, quien con un cabezazo pudo abrir el arco de Diego Penny.

La jugada nació de una buena salida de Christian Ramos, quien, le da un pase preciso a Oswaldo Valenzuela, quien envía un centro bien alto para que Barcos, sin saltar demasiado, cabecea para decretar el 1-0.





El panorama pintaba mejor para los blanquiazules, pero los locales, quienes contaron con un estadio lleno, de igual manera buscaron opciones para poder lograr el empate.

Un error garrafal entre la defensa y el arquero Ángelo Campos permite anotar el gol de los sullanenses.

La jugada nació de un mal rechazo de Pablo Miguez, que hace que el balón quede alta y cuando parecía que Campos iba a agarrar el balón, se deja ganar por Kevin Ruíz, quien de espalda anota la igualdad (1-1), a los 31 minutos.

También puedes leer: Yonhy Lescano: Pedro Castillo debería llamar a nuevas elecciones si hay pruebas contundentes de corrupción

De eso aprovechó los piuranos para colocar el 2-1, a los 43 minutos. Santiago Arias le envía un gran pase dentro del área a Joaquín Aguirre, quien de remate potente vence a un deslucido arquero Campos.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Alianza Lima encontró el empate (2-2) mediante Aldair Rodríguez, quien culminó bien un tiro de esquina a los 48 minutos.

No obstante, la celebración de los visitantes no duró mucho, porque dos minutos después, a los 50, Carlos Correa, quien recién había ingresado, se encuentra un balón ante el mal despeje de Miguez para rematar de manera potente. El arquero Campos tuvo una reacción tardía y no pudo evitar el 3-2.

Finalmente conjunto de Sullana sacó provecho y amplió el marcador 4-2 luego de un letal contragolpe, a los 90+7. Correa se fue solo y casi pisando el área rival cede el balón a Kleiber Palomino, quien de remate potente cruzado vence a Campos.

También puedes leer: Pedro Castillo rechazó declaraciones de Karelim López y reiteró que buscan vacarlo

MÁS EN EXITOSA: