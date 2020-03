Alianza Lima: Mario Salas sería el nuevo DT de los blanquiazules

Encontraron al nuevo líder. Alianza Lima habría llegado a un acuerdo con el director técnico Mario Salas para que se convierta en el nuevo estratega blanquiazul por las próximas dos temporadas. Con el estratega chileno, reemplazarán a Pablo Bengoechea, quien se renunció al cargo de los íntimos tras malos resultados.

Las negociaciones empezaron esta semana y para ello el director deportivo, Víctor Hugo Marulanda viajó a Chile, para conversar con Salas y tras unas reuniones, se acordó la negociación para que sea la nueva cabeza del equipo hasta el 2022.

Como se recuerda, Alianza Lima se quedó sin técnico tras la renuncia de Pablo Bengoechea, quien explicó que toma la decisión de retirarse porque siente que la idea y su forma de pensar ya no van en sintonía con el actual plantel.

“Siento que me discurso cae en un lugar hueco, se me escucha pero no se me hace caso, por lo tanto prefiero dar un paso al costado. Si sigo acá no soy yo, la fotocopia no me gusta, me gusta el original”, comentó el DT campeón con Alianza Lima en 2017, en su última conferencia en Matute.

BUSCARON A OTROS

Trascendió que ‘El Comandante’ no fue el único estratega que estuvo en la lista de probables técnicos de Alianza Lima, sino que también hubo reuniones y negociaciones con Omar de Felipe y Gustavo Alfaro, sin embargo, las pretensiones económicas diferían con las del club íntimo.

NUEVO RETO

Salas agarrará un fierro caliente, ya que Alianza Lima hasta el momento no ha sumado ni un punto en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 y en la Liga 1 del torneo peruano está en el puesto 13 con solo 7 puntos de 18 posibles.

La ventaja será que tendrá más días para preparar a su equipo con el anuncio de la paralización del torneo Liga 1 por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) como medida de prevención ante la expansión del coronavirus (COVID-19) en el país.

DATO

Mario Salas ya conoce el medio local peruano porque estuvo en Sporting Cristal en 2018 y realizó una gran campaña que terminó con el título nacional ganándole a -su ahora nuevo club-, Alianza Lima, en una final que acabó con el marcador global de 7-1.

Jaime Duarte tuvo la responsabilidad de dirigir interinamente a Alianza Lima ante Racing por la Copa Libertadores. Aunque los íntimos perdieron 1-0, el exfutbolista se mostró agradecido por la oportunidad que tuvo de colaborar con el equipo de sus amores.

Dentro de este panorama, tampoco se olvida de que el equipo no pasa por un buen momento y que uno de los problemas se desató por las continuas indisciplina de Jean Deza. Al respecto. Duarte habló claro: “Nadie va a negar la técnica y velocidad que tiene, pero todos los jugadores deben que pasar por sus procesos. No es ni Paolo Guerrero ni Jefferson Farfán”.

Al volante uruguayo Luis Aguiar le consultaron si para corregir a su compañero sería capaz de pegarle y soltó su respuesta. ”Si tengo esa autoridad capaz que lo hago, porque hay cosas que no sirven para el grupo y que son repetidas. Uno puede fallar uno o dos veces, pero tres o cuatro veces”, declaró.

De otro lado, Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza, se refirió a la paralización del campeonato: “La suspensión del Apertura es buena, nos da el poder de evaluar con tranquilidad para elegir el técnico, quien debe conocer el fútbol peruano, aunque no necesariamente tiene que haber dirigido en el torneo”.