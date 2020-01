Alianza Lima llevó donaciones a los damnificados de VES

Palmas para ellos. Jefferson Farfán no olvidó el lugar donde creció, y por eso al enterarse de la tragedia sucedida en Villa El Salvador, coordinó con su madre, Rosario Guadalupe, para llevar un camión con donaciones y víveres para las familias afectadas.

La madre de la ‘Foquita’ dijo que su hijo está muy dolido por lo ocurrido. “Jefferson está súper triste porque él sabe que ha salido de Villa El Salvador. Nosotros somos de este distrito y tenemos que apoyar siempre”, señaló.

La progenitora del atacante del Lokomotiv también dijo: “Es una ayuda, un apoyo por esta desgracia de la que nadie está libre, de parte de Jefferson con mucho cariño para toda la gente de Villa El Salvador. Igual le pido a todos los compañeros futbolistas, padres y madres en general que vengan a apoyar. Es hora que todo el país se ponga de pie”, sostuvo.

Así como Farfán, los jugadores de Alianza Lima, Rinaldo Cruzado, Leao Butrón, Carlos Ascues, Jean Deza, Alexi Gómez, Luis Aguiar, Oslimg Mora y Rubert Quijada, también llegaron al lugar para ayudar a los damnificados de este lamentable hecho.

Los futbolistas victorianos acudieron a la zona donde ocurrió el siniestro para llevar víveres e implementos de primera necesidad. Los jugadores fueron recibidos con palmas y se tomaron fotos con la gente del lugar.

BENGOECHEA DESMIENTE LLEGADA DE QUEVEDO

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, negó que ya se haya confirmado el regreso de Kevin Quevedo a La Victoria. “Sobre Quevedo no he tenido información, no sé si hay negociaciones con el club. Desde que llegué el 1 de junio y hasta finalizar el torneo hubo conversaciones con él y la gente que lo representa, pero no hubo acuerdo”, indicó el DT.

El ‘Profesor’ también envió una indirecta al delantero. “Los buenos futbolistas siempre tienen lugar, pero aquí lo que hay que ver no es el lugar, sino el presupuesto del club y eso lo manejan los dirigentes. Estoy conforme con el plantel que tenemos, conocemos a Quevedo y sabemos su capacidad”, finalizó el entrenador.

AGUIAR DESTACÓ AL ‘MUDO’ RODRÍGUEZ

El volante uruguayo de Alianza Lima, Luis Aguiar, elogió a su compañero Alberto Rodríguez, con quien compartió equipo hace algunos años en el Sporting Braga de Portugal.

“Yo lo he visto jugar contra los mejores y no he visto a ningún defensa en el mundo que juegue sin entrenar o entrenando pocos días. Siempre le ha ganado a los mejores delanteros. Creo que entrenándose bien, puede rendir mejor que nadie, él ha sido muy criticado acá”, afirmó el mediocampista, quien se mostró emocionado por su retorno a Alianza. “Estoy contento de volver, nunca me había pasado que el estadio cante mi nombre. Estoy muy agradecido a la gente”, señaló Aguiar.