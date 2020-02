Alianza Lima: la decisión de Pablo Bengoechea tras insciplina de Jean Deza

Todo acto tiene su consecuencia. Pablo Bengoechea, cansado de las indisciplinas de Jean Deza, volvió a a criticar al jugador. Dijo que perjudicó la imagen de Alianza y que le faltó el respeto a sus compañeros.

“Deza había empezado la semana con posibilidades de estar (ante Municipal). Siempre decimos que el futbolista que llama la atención por lo que no hace en la cancha no nos gusta. Si perjudica la imagen de la institución, menos”, dijo Bengoechea.

Para el uruguayo, las cosas siempre estuvieron claras. Pase lo que pase, su mensaje es el mismo: “Si hacen algo que perjudica al grupo, ellos saben que no son tenidos en cuenta. Nadie se saca solo y vamos a seguir con esa norma. Deza ha vuelto a dañar su imagen. Con sus compañeros creo que no se ha portado bien. No estará convocado”.

Quedó claro que el volante, quien fue sorprendido divirtiéndose de noche por tercera vez en dos meses, no será tomado en cuenta para el partido de hoy ante los ediles (8 p.m.) en Matute. Eso trastoca los planes de Bengoechea, quien pensaba usarlo como titular.

El técnico recalcó que el que se pone la camiseta tiene que obligaciones, normas y conductas que cumplir. “Nada del otro mundo, respetar al grupo y hacer la misma vida que sus compañeros”. enfatizó.

La directiva no dio un pronunciamiento oficial, pero se estima que no será separado del club. Lo que está claro es que Deza tendrá que esforzarse dentro y fuera de la cancha para que vuelva a ganarse la confianza del entrenador.

El ‘Mudo’ pega la vuelta a la zaga

Alberto Rodríguez volverá hoy a la zaga de Alianza Lima y estará acompañado por el venezolano Rubert Quijada. Los dos también arrancarán el jueves ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores. El arquero ante los ‘ediles’ será Leao Butrón y es probable que también sea considerado Carlos Ascues, quien quiere dejar atrás los problemas de indisciplina. Bengoechea definirá hoy el equipo.

¿Cuál es la situación de Beto Da Silva?

El miércoles por la noche, Beto Da Silva había borrado de su Instagram su foto con la camiseta de Alianza. A partir de eso, surgió la versión de que se había complicado su pase al club íntimo. Sin embargo, ayer en la mañana, el delantero volvió a colgar su foto en la red social. Esta vez los comentarios decían que se había solucionado el problema. Lo cierto es que su pase aún no llegó y no jugará hoy ante Municipal.