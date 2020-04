Alianza Lima | Jean Deza asegura estar arrepentido y pide perdón públicamente

¡Apela a Semana Santa! El jugador de Alianza Lima, Jean Deza, hizo un mea culpa – a través de una transmisión en vivo por Instagram – en la que aseguró estar arrepentido y pidió perdón públicamente por sus indisciplinas. Asegura que luchará por una nueva oportunidad y estar dispuesto a hacer las cosas de forma diferente.

“A mí me ha dolido todo lo que ha pasado con Alianza Lima. No crean que no tengo sentimientos. Yo nunca voy a querer manchar mi carrera. Yo solamente voy a dedicarme a lo mío: a jugar. Yo me puse un propósito este año al llegar a Alianza, no pensé que iba a pasar lo que paso”, señaló.

Recordemos que, Jean Deza estuvo cerca de quedar fuera del club íntimo debido a sus constantes salidas nocturnas. Su futuro es un misterio, más aún con la crisis que vive el país por la pandemia del coronavirus que no golpea, la último que se conoció de su caso es que el Fondo Blanquiazul ya recomendó su salida del club. Aunque aún no hay una decisión tomada.

En este sentid, Jean Deza pidió perdón por sus indisciplinas: “les pido disculpas a todos lo que confiaron en mí, a los que me dieron la posibilidad de regresar a Alianza Lima. Nunca fue mi intención lo que hice, aceptó todo lo malo que hice en su momento, no fue lo correcto. Pero no voy a caer, voy a salir firme y lucharé”.