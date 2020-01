Alianza Lima: Hoy es la Noche Blanquiazul y llega con refuerzo sorpresa

Hoy los hinchas de Alianza Lima asistirán en forma masiva a Matute para la ‘Noche Blanquiazul’, donde el club presentará a su plantilla versión 2020 y enfrentará a Millonarios de Colombia a partir de las 8:00 p.m.

Los íntimos harán desfilar a sus jales: Alberto Rodríguez, Jean Deza, Alexi Gómez, Steven Rivadeneyra, Josepmir Ballón, Carlos Ascues, Sebastián Gonzales, el colombiano Cristian Zúñiga, el venezolano Rubert Quijada, además del uruguayo Luis Aguiar. Trascendió que el once de los victorianos hoy ante Millonarios será con: Rivadeneyra; Salazar, Rodríguez, Quijada; Oslimg Mora, Gómez, Ascues, Ballón; Deza, Arroé y Balboa.

Refuerzo sorpresa

Vuelve a casa. El volante uruguayo Luis Aguiar se convirtió en el último refuerzo de Alianza Lima para esta temporada, y hoy pisará el estadio de Matute luego de dos temporadas, tras ganarse el cariño de la exigente hinchada blanquiazul, gracias a los 15 goles que anotó en 2017 y que fueron importantes para lograr el campeonato luego de 10 años.

Fue el propio entrenador Pablo Bengoechea quien se comunicó con el ‘Canario’, quien se encontraba en su país, y le propuso volver a Alianza Lima. Según el mediocampista de 34 años, no lo pensó dos veces y aceptó con gusto la propuesta, para posteriormente conversar con el gerente deportivo, Gustavo Zevallos, para definir el tema económico y llegar a un acuerdo para firmar por dos temporadas.

El charrúa llegó ayer a Lima para incorporarse al plantel íntimo y será presentado hoy en la ‘Noche Blanquiazul’ en Matute, aunque no jugará en el partido ante Millonarios de Colombia.

Aguiar se ganó el aprecio de los fanáticos por su entrega y su excelente juego, aunque en 2018, cuando se pensaba que seguiría, causó sorpresa al partir al Nacional de Uruguay, dejando una profunda tristeza entre el pueblo victoriano.

La temporada pasada, el uruguayo jugó en el Plaza Colonia y luego en San Martín de Tucumán de la Segunda División de Argentina. En total jugó 14 partidos por ambos equipos y anotó un tanto con cada uno de ellos.

BENGOECHEA: “EL ESTILO LO RESUELVEN LOS JUGADORES”

Previo a la fiesta de esta noche, el técnico Pablo Bengoechea se refirió a las críticas por la forma de jugar que tiene Alianza Lima bajo su dirección. “El estilo lo resuelve el futbolista, no soy yo el que marca el estilo. No es que me quiera lavar las manos. Yo le doy las opciones al jugador”, señaló.

Sobre el nuevo plantel que se ha conformado, expresó: “Hablando tenemos un equipazo pero manda la cancha, vamos a ver si jugamos bien. Los que llegaron tienen ese perfil de buen jugador de fútbol. Muchos han estado en la selección otros en Europa”, afirmó Bengoechea.