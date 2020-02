Alianza Lima: Fiesta completa por el aniversario

Alianza Lima celebró sus 119 años de fundación con un triunfo por 1-0 ante Atlético Grau, en un estadio de Matute que tuvo un gran marco de público. Alexi Gómez, jugador formado en el eterno rival de los íntimos, Universitario, fue quien anotó el único gol del partido.

Desde que comenzó el encuentro, los blanquiazules salieron a imponer condiciones y el primer tanto llegó luego de que Federico Rodríguez recibió una falta dentro del área. El árbitro Joel Alarcón no dudó en sancionar penal, el cual fue ejecutado por la ‘Hiena’, quien no falló a los 4’, desatando la euforia de los hinchas victorianos.

En lo que siguió de la primera etapa, los dirigidos por Pablo Bengoechea dominaron las acciones, teniendo a la dupla Balboa-Rodríguez como generadores e peligro. A los 27’, una gran jugada de Carlos Ascues casi provoca el segundo gol, luego de que el ‘Patrón’ metió un pase como con la mano para Gómez, quien centró a al ‘Pelado’, que no supo definir.

Leao Butrón a los 41’ evitó la caída de su arco, con una monumental atajada que ahogó el grito de gol de los piuranos. Cuando el primer tiempo estaba por acabar, Federico Rodríguez solo frente al arquero Bernardo Medina se perdió una clarísima oportunidad de aumentar el marcador.

En la segunda etapa, Grau pudo lograr el empate a los 55’. Acasiete por la banda derecha metió un centro venenoso, que no alcanzó a conectar Collazos. En los minutos siguientes, el conjunto piurano dominó las acciones, pero no generó peligro en el área victoriana. Jean Deza y Rinaldo Cruzado ingresaron por Federico Rodríguez y Luis Aguiar, cambios que no dieron buenos resultados.

En los minutos finales, Alianza intentó sin claridad el segundo gol, aunque los visitantes tuvieron mucho más la posesión del balón. Al final el marcador no se movió y los íntimos lograron su primera victoria en el Apertura le que permitirá trabajar con mayor tranquilidad a Pablo Bengoechea con miras a su próximo partido ante Ayacucho FC en calidad de visitante el próximo domingo.