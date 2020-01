Alianza Lima: Dos jales más en el equipo blanquiazul

Mientras Alianza Lima cumplía su cuarto día de pretemporada en Cieneguilla al mando de Pablo Bengoechea, en Matute, el gerente deportivo, Gustavo Zevallos, presentaba a los dos nuevos jales blanquiazules: Carlos Ascues y Christian Zúñiga, quienes se convirtieron en jugadores íntimos por toda la temporada.

Luego de culminar los tramites documentarios, la llegada de Ascues fue anunciada a través de las redes sociales con el siguiente mensaje: “¡Bienvenido, ‘Patrón’! Carlos Ascues firmó por un año volviendo a casa a defender la gloriosa blanquiazul y cumplir con los objetivos este año. ¡Muchos éxitos!”.

Recordemos que Ascues, de 27 años, estuvo la temporada pasada en el Orlando City de la MLS y fue uno de las exigencias de Bengoechea para este 2020. El DT conoce al jugador de la selección y de su primer paso por La Victoria, por lo que tampoco sería descabellado pensar que Ascues jugaría en algún momento como zaguero central al lado de Alberto Rodríguez.

Por su parte, el atacante colombiano Christian Zúñiga también fue oficializado como nuevo jugador victoriano y demostrando su compromiso con el club, se trasladó hasta Cieneguilla para trabajar con el resto del plantel.

Alianza jugará el miércoles 15 de enero ante Cantolao y tres días después frente a San Martín. El miércoles 22 chocará con Millonarios de Colombia en la ‘Noche blanquiazul’.

‘CACHITO’ RAMÍREZ DICE NO ESTAR RESENTIDO

La salida de Luis Ramírez fue una sorpresa para los hinchas de Alianza Lima. A ‘Cachito’ no le renovaron contrato, evaluó propuestas y decidió estampar su firma por Sport Boys, aunque no puede olvidar la forma como salió de Matute. “No estoy resentido con mi salida de Alianza. No quedé conforme con la forma que me tocó salir, pero es parte del fútbol.

“Cuando pasan cosas buenas o malas siempre terminamos diciendo las misma frase: esto es fútbol. En lo personal, no me sorprendió tanto porque me puse en ambos escenarios. Lo tomé como vino y la vida continúa. Dios quiera que haya ‘Cachito’ para rato”, agregó el volante.

BETO DA SILVA TAMBIÉN LLEGARÍA A MATUTE

Ante la falta de continuidad en Deportivo La Coruña de España, el delantero Beto da Silva contaría con opciones de volver al fútbol peruano para jugar en Alianza Lima, que habría mostrado interés en el atacante, quien no ha tenido muchos minutos en las últimas temporadas debido a diversas lesiones.

Al parecer las negociaciones entre ambas partes ya se habrían iniciado y el tema económico no sería inconveniente para que llegue a Alianza. La intención de Da Silva es mostrarse y jugar en la Copa Libertadores sería una gran vitrina. En los próximos días habrá más detalles de esta operación.