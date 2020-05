Alianza Lima descartó la vuelta de Gabriel Costa a Matute

La Liga 1 está paralizada, pero nunca dejaron de surgir versiones sobre el futuro deportivo y económico de los clubes. En un momento, por ejemplo, se habló de las llegadas de Gabriel Costa y el argentino Diego Buonanotte a Alianza Lima.

Si algún hincha íntimo se ilusionó con eso, mejor lea lo que dijo Gustavo Zevallos, gerente deportivo del club. “No hablo de supuestos porque no me parece responsable dar una opinión de algo que no conozco. Aparte, jamás se habló de ellos (en el club). Entonces, mal haría yo en decir que sí. Incluso, leí declaraciones de los propios jugadores diciendo que estaban contentos en Chile”, señaló.

Al final, Zevallos aceptó que sí hubo interés en Buonanotte, pero cuando a los grones los dirigía Miguel Ángel Russo. Es más, hubo negociaciones, pero no se llegó a un acuerdo.

Viene con fuerza

Luego de conocerse la aprobación del Gobierno para que, previa luz verde a los protocolos, los equipos puedan volver a entrenar, Alianza agilizará las gestiones para que el técnico chileno Mario Salas llegue a Lima lo más pronto posible.

De otro lado, el club comenzará hoy los trabajos para recuperar el buen estado del gramado del estadio de Matute. Se estima que en cuatro semanas ya todo estará OK. Alianza tomas las cosas en serio.