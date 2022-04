Alianza Lima confía en recuperarse este domingo ante Universitario en el Monumental

Luego del retraso en Iquique, por la huelga de controladores aéreos, Alianza Lima pudo arribar a la capital para enfocarse al cien por ciento en el clásico de este domingo ante Universitario en el estadio Monumental. Ante este inconveniente, el técnico Carlos Bustos, decidió darle la tarde libre a los jugadores y hoy retomarán los entrenamientos. El cuadro íntimo intentará levantar la cabeza luego de la derrota ante Colo Colo, por la segunda jornada de la Copa Libertadores.

A su llegada, Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, aseguró estar enfocado en el partido ante Universitario. “Siento que pudimos hacer un poco más ante Colo Colo. Nos superaron en el primer tiempo, pero en la segunda parte lo igualamos. Ahora toca pensar en el Clásico”, dijo a su llegada.

El ‘Pirata’ confesó la clave para levantar al equipo. “Hay que trabajar un poco más, sobre todo de la cabeza para creer que podemos hacer un buen partido este domingo y sacar un buen resultado. El momento que pasamos es incómodo, pues sabemos que podemos dar más, pero no podemos quedarnos con eso”, enfatizó el atacante.

Finalmente, se refirió a cómo llega al encuentro ante los cremas. “Estamos físicamente bien, yo tengo un dolor, pero nada que me pueda impedir jugar. El dolor es en la pierna, no importa donde porque después me van a buscar, pero espero llegar bien al partido”.

