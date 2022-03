Alianza Lima con Cristian Benavente buscará salir del mal momento con un triunfo ante Melgar

Luego de dos derrotas consecutivas, Alianza Lima saldrá al gramado del estadio de la UNSA con una sola consigna derrotar a Melgar (3:30 p.m.). El vigente campeón no ha tenido un buen arranque en el Torneo Apertura y llegarán a este encuentro con la sensible baja de Hernán Barcos, que no podrá estar por acumulación de tarjetas amarillas.

Esta ausencia abre la puerta de ver a Cristian Benavente jugar su primer partido de titular. ‘El Chaval’ estará acompañando a un Aldair Rodríguez que retomará la función de ‘9’.

Los dirigidos por Carlos Bustos vienen de perder ante Alianza Atlético en Su- llana y Sporting Cristal, resultado que los ha relegado en la tabla de posiciones, ahora los blanquiazules están en el puesto 13 con 5 unidades por lo que deberá sacar los tres puntos como visitante para meterse en entre los primeros lugares.

El equipo que inicie las acciones hoy en Arequipa será con: Angelo Campos; Oslimg Mora, Christian Ramos, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Aldair Fuentes; Jairo Concha, Cristian Benavente y Aldair Rodríguez.

Por su parte, Melgar marcha en el puesto 14 con 4 puntos y, en su más reciente encuentro por la Liga 1, perdió (3-1) frente a UTC en Cajamarca. Asimismo, a mitad de semana, empató (1-1) en Cusco con Cienciano por la primera fase de la Copa Sudamericana.

El cuadro rojinegro desea llegar motivado a su encuentro de vuelta frente al ‘Papá’ por lo que apunta a vencer a Alianza Lima en su fortín. Este es el segundo duelo que el ‘Dominó’ juega como local en la Liga 1 2022 ya que la primera fue en su debut frente a Mannucci y luego, le tocó tres compromisos de visita.

Sobre Universitario

Por su parte, el compadre, Universitario, chocará ante Cienciano hoy desde las 7:30 p.m. en el Estadio Monumental, escenario que lucirá un marco importante de hinchas en las graderías. Los cremas tienen algunas bajas, sin embargo, no retrocederán e irán a buscar los tres puntos ante un rival que comenzó bien la tempo- rada y espera dar el golpe jugando de visita.

La ‘U’ llega a este compromiso con nueve puntos en la tabla, luego de sumar tres victorias y dos derrotas en las primeras jornadas del torneo. En la última fecha perdió por 2-1 ante Municipal en Villa El Salvador.