Alianza Lima apuesta al futuro con dos juveniles

En Alianza Lima no solo se trabaja a corto plazo, sino que ya se piensa en el futuro. Por eso, los integrantes del Fondo Blanquiazul señalaron que una de sus prioridades es que la venta de jugadores sea la principal fuente de ingreso del club.

Para fortalecer ese objetivo, hace unos meses los íntimos pusieron la mira en Jairo Concha (20 años) y Óscar Pinto (18) de la Universidad San Martín. Finalmente, la operación se cerró: los íntimos compraron el 50 por ciento del pase de los dos jugadores, aunque este año seguirán defendiendo al club de Santa Anita. Alianza Lima ya había hecho algo similar con Sebastián Gonzales Zela, quien firmó por el club blanquiazul y fue prestado al equipo santo.

Fue el propio gerente deportivo de la San Martín, Álvaro Barco, quien confirmó la noticia.“Nosotros, que estamos en un proyecto de ser un equipo vendedor, hemos podido vender el 50% del pase de Jairo, al igual que el de Pinto, que son jugadores jóvenes. Tienen un proyecto espectacular no solo a nivel de club, sino también de selección”, declaró el dirigente a ESPN Perú.

Concha es un volante mixto que ha jugado por las selecciones Sub 18, Sub 20 y Sub 23. Pinto, por su parte, defendió a Perú en la Sub 15 y Sub 17. Los dos tendrán que esperar hasta el 2021 para ponerse la blanquiazul.

Entrenaron en Matute

El primer equipo de Alianza Lima entrenó ayer en Matute, preparándose para el encuentro de este domingo ante Ayacucho FC, en calidad de visitante. Hoy los trabajos serán en el club Esther Grande de Bentín y luego el técnico Pablo Bengoechea hablará con la prensa.