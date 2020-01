Alianza Lima afina el equipo

Ultimando los detalles para el inicio del Torneo Apertura, los equipos vienen disputando sus últimos encuentros amistosos. Ese es el caso de Alianza Lima, que ayer en el club Esther Grande de Bentín recibió al César Vallejo de Trujillo, y los blanquiazules contaron con un saldo a favor en los dos encuentros: un empate y una victoria.

La primera oncena que mandó al campo el técnico uruguayo Pablo Bengoechea no pasó del 1-1, siendo el atacante Joazinho Arroé el autor del festejo ‘grone’. El equipo formó con: L. Butrón (sustituido por Í. Espinoza); C. Beltrán, A. Salazar, O. Mora, R. Quijada; J. Ballón, C. Ascues, J. Arroé; J. Deza, A. Gómez y A. Balboa.

En el segundo amistoso, Alianza fue contundente en el marcador, con un 3 a 0. Esta vez, el uruguayo Federico Rodríguez anotó un doblete, y el otro tanto fue un autogol. En este partido, el once aliancista fue el siguiente: S. Rivadeneyra; A. Rodríguez, C. Montoya, F. Zamalloa, F. Duclós; A. Rosell, O. Valenzuela, M. Cornejo, L. Aguiar; C. Zúñiga, Federico Rodríguez.

La principal novedad del encuentro estuvo en la presencia con el primer equipo de Fred

Zamalloa, de 15 años (categoría 2004), quien pertenece a la reserva ‘íntima’. El futbolista logró el tricampeonato de la categoría 2004 en la Copa Federación, y fue titular en los partidos de la selección sub-15 en el sudamericano de Paraguay. Es extremo, pero algunas veces estuvo como lateral. Como se sabe, el equipo victoriano comenzará el torneo de local ante Alianza Universidad; mientras que los ‘Poetas’ debutarán en Trujillo ante Deportivo Municipal.