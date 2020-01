Alianza Lima: Acabó pretemporada en Cieneguilla con un triunfo más

La última prueba de Alianza Lima antes de la ‘Noche Blanquiazul’ de este miércoles contra Millonarios de Colombia fue exitosa. Los dirigidos por Pablo Bengoechea dejaron buenas sensaciones en el último partido amistoso de la pretemporada al vencer 2-0 a San Martín.

Fueron dos tiempos de 60 minutos. En el primero, Bengoechea probó con su posible oncena para la presentación oficial, conformado por: S. Rivadeneyra; C. Beltrán, R. Quijada O. Mora, A. Salazar; J. Ballón, C. Ascues, J. Arroé; A. Gómez, J. Deza, A. Balboa. El portero Ítalo Espinoza y el defensor Alberto Rodríguez hicieron su ingreso con el pasar de los minutos. Los blanquiazules mostraron superioridad sobre su rival, pero los atacantes no gozaron de efectividad.

Fue hasta la segunda etapa cuando el ‘Profesor’ Bengoechea puso el equipo alterno, y los jugadores no desaprovecharon su oportunidad. El uruguayo Federico Rodríguez fue el gran responsable y, gracias a su doblete, los victorianos se impusieron 2-0 a los ‘Santos’.

De esta manera, el cuadro ‘íntimo’ puso fin a los trabajos en Cieneguilla. Hoy el plantel tendrá el día libre y mañana regresarán a los entrenamientos en el Esther Grande de Bentín, ya pensando en Millonarios.