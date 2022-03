Alianza Atlético es el gran líder

Alianza Atlético sumó ayer su quinta victoria consecutiva en la Liga 1, luego de derrotar 2-1 a la Universidad San Martín en el calor de Sullana, y se consolidó como la sorpresa del torneo y único líder, tras seis fechas. Los norteños tomaron el control del compromiso desde el inicio de las acciones.

A los 13 minutos, Franco Zanelatto, de penal, puso en ventaja a los dirigidos por el uruguayo Mario Viera. Con el 1-0 a su favor, Alianza Atlético agarró mayor confianza. A los 27 minutos, aumentó el marcador a través de Adrián Fernández con certero cabezazo.

San Martín, a los 29 minutos, reaccionó con Juan Tuesta; definió muy bien frente al arquero Diego Penny. Para el segundo tiempo, Alianza Atlético mantuvo su ritmo agresivo en ataque. A los 56 minutos, Kevin Ruiz, con excelente remate, superó la valla del arquero Parra.

Luego San Martín, que jugó con un hombre más (Bilbao fue expulsado a los 63’) intentó por todos los medios, pero no tuvo ideas ni contundencia del caso para superar el bloque efensivo de los sullanenses.

Alianza Atlético ganó, sumó su quinto triunfo consecutivo en el torneo y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones. Ya no es una sorpresa, es una realidad, con un fútbol efectivo domina el campeonato y es único líder.

