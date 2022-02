Alfonso Chávarry, titular del Mininter: “No conozco los antecedentes ni a los nuevos ministros que han ingresado”

Este jueves, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, aseguró que desconoce las denuncias por violencia familiar en contra del presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer. Ante la prensa, el funcionario señaló que no se ha presentado ante los nuevos titulares de las carteras ministeriales, pese a que también conforman el Ejecutivo.





“No conozco los antecedentes ni a los nuevos ministros que han ingresado (…) Todos estamos sujetos a investigación. Que la autoridad competente investigue y determinen responsabilidad sobre los casos que uno ha cometido”, declaró Chávarry Estrada, quien fue designado como titular de la cartera del Interior en reemplazo de Avelino Guillén.

Asimismo, indicó que no cuenta con antecedentes penales, sanciones o juicios pendientes, luego de los cuestionamientos en su contra. En esa línea, precisó que el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) está expuesto a críticas y denuncias, pero que estas son realizadas por “las partes intervenidas”.

“Yo no tengo antecedentes, no sanciones, juicios pendientes. Justo he trabajado de la prensa. Lo que estamos en la calle, los operativos, el personal policial es sujeto a quejas, a criticas, a denuncias. Quienes nos denuncian son las partes que son intervenidas. Entonces, uno tiene que defenderse. Lo importante es que la autoridad competente determine que no está implicado”, sostuvo.

Por último, se pronunció acerca del voto de confianza que el Congreso deberá de otorgar al Gabinete Ministerial, liderado por Valer Pinto, para continuar con la labores de Estado. “Esperemos que el Congreso evalúe nuestra participación, nuestra hoja de vida. Ellos tienen la palabra”, manifestó.

