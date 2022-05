Alfonso Chavarry sobre restricción de ingreso al Congreso: “Los medios de prensa son nuestros aliados y amigos”

El Ministro del Interior, Alfonso Chavarry, se pronunció acerca del impedimento para ingresar al Congreso del que han sido victima los medios de prensa hoy jueves 12 de mayo.

El funcionario publico alabó la labor de la prensa, catalogando de “fundamental” el trabajo que realizan, haciendo hincapié en la información que brindan sobre el trabajo que realizan las autoridades políticas. Para el ministro, los hombres y mujeres de micrófono son “aliados y amigos”.

“No se debe impedir que los medios de prensa ingresen o tomen la información. Yo los considero nuestros aliados, nuestros amigos. Son pieza fundamental, transmiten hacia la colectividad la información. Si los medios no transmiten la información, la colectividad no sabe lo que estamos trabajando, no sabe del desarrollo”, expresó Chavarry.

El titular del Mininter viene de ser interpelado por el pleno del Congreso, en donde respondió un total de nueve preguntas preparadas por el parlamento, incluidas las relacionadas a los conflictos de los que se le ha acusado, como el paro de transportistas y la inmovilización del 5 de abril que terminó en un enfrentamiento civil en Cercado de Lima.

En base a esto último, el diputado aclaró que la Policía Nacional del Perú no realiza operaciones de represión, sino de restitución del orden público cuando éste se altera. “Reconocemos la protesta como una promoción y defensa de la democracia e invocamos al derecho de manifestarse de manera pacifica teniendo en cuenta que todo reclamo es válido”, dijo el ministro en su intervención en el Congreso.

