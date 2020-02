Este último sábado, Alianza Lima consiguió sus primeros tres puntos del campeonato, luego de vencer a Grau en Matute por la mínima diferencia. El único gol del encuentro lo marcó Alexi Gómez, quien a través de las redes sociales dio a entender cuál es su sentir con respecto al hinchaje por el cuadro íntimo.

Todo sucedió en la cuenta de Instagram de la ‘Hiena’, en donde el también futbolista Rodrigo Cuba le comentó: “Vas a terminar reconociendo que siempre fuiste blanquiazul, hermano”. Tras ello, Gómez respondió: “Gatito, mi hermano, no se está tan lejos jajaja”.

Cabe recordar que si bien Alexi Gómez hoy defiende los colores de Alianza Lima, al joven futbolista siempre se le identificó con Universitario de Deportes, en donde incluso supo salir campeón en el 2013 y en donde gracias a buenas actuaciones, le permitió ser convocado a la selección peruana que dirige Ricardo Gareca.

Tras el gol del último sábado, el ex Atlas de México aseveró: “Anotar un gol en matute es una sensación muy linda, este estadio revienta siempre, no sé si exagero pero tiembla y es lindo anotar así. Estoy feliz porque me gusta hacer goles y además necesitábamos un triunfo”, añadió.