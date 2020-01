Alexander Lecaros fue presentado oficialmente en Botafogo

Luego de conocer las instalaciones del Estadio Nilton Santos, este miércoles, el joven futbolista peruano Alexander Lecaros fue presentado oficialmente como refuerzo del Botafogo. La emoción del atacante fue notoria, quien se animó a hablar sobre sus expectativas y sus referentes en el futbol.

“Entre mis características está jugar en ambos lados. Mi fortaleza es el uno contra uno. También puedo jugar de lateral. Creo que vamos a alcanzar cosas importantes en la temporada”, aseguró Alexander Lecaros en la conferencia de prensa.

En este sentido, el peruano habló sobre sus referentes en el futbol, siendo uno de ellos un brasileño: “yo siempre miro a Neymar, a Messi, que tienen el mismo tipo de juego. Eso también me motiva para seguir”.

También comentó sobre las cosas que conocía de su nuevo club: “mi padre no pudo ser jugador profesional, pero era un gran jugador. Me habló de Botafogo, que era un gran equipo, que envió muchos jugadores a la selección nacional. Me motivó mucho a jugar en un gran club y también en Brasil. Mi papá me comentó sobre los jugadores que pasaron por Botafogo, sobre Didí, que fue entrenador de la selección peruana. Eso me hizo venir”.