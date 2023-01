Alex Valera arribó al Perú y no descartó volver al equipo merengue

En horas de la noche del miércoles 4 de enero, el delantero peruano Alex Valera arribó al Perú, esto tras su polémica salida por falta de pagos del Al-Fateh de Arabia Saudita.

Tras su llegada, Alex Valera fue consultado por los compañeros de la prensa si jugaría para Universitario de Deportes y no descartó hacerlo. “Yo voy a ir a donde me quieran. Si me llama la ‘U’, o quién me llame, yo voy a ir porque soy futbolista y me dedico a eso”, aseguró.

En esa línea, Alex Valera indicó que espera volver a jugar donde lo quieran y señaló que las decisiones las toma él por su bienestar.

Por otro lado, el ex jugador de la liga árabe señaló que por recomendación de su abogado no puede hablar sobre su salida del Al-Fateh. “No puedo hablar de ese tema (polémica salida de Al Fateh) hasta que mi abogado me lo diga. Este es un nuevo comienzo para mí”, precisó.

SALIDA DE ALEX VALERA DEL AL-FATEH

Recordemos que el pasado 2 de enero el periodista deportivo Gustavo Peralta dio a conocer que el club árabe (Al-Fateh) tendría una deuda con el delantero peruano y esto lo dejaría libre para jugar con algún equipo extranjero o de la Liga 1.

Como se recuerda, el delantero no viene jugando con el primer equipo, es más, fue enviado a la reserva para que tenga algunos minutos. En esa línea, su registro de actividad se limita a solo seis encuentros desde que firmó con el cuadro saudí.

