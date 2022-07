Alex Paredes sobre posible salida de Torres: “No veo un motivo justificable para que se retire”

El congresista del Bloque Magisterial, Alex Paredes, dijo desconocer que se esté evaluando cambios en el Gabinete Ministerial y que en una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no ha visto ninguna intención de dar un paso al costado. No obstante, señaló que de ser cierto, no encuentra razón justificable para que tome esta decisión.

“No conocemos ningún tipo de anuncios. En horas de la noche dialogamos con el primer ministro en Palacio de Gobierno y en ningún momento hemos escuchado un espíritu de decir: ‘voy dar un paso al costado’. (…) Hasta ahora no veo un motivo justificable para que se retire Aníbal Torres del gabinete”, declaró en una entrevista para Panamericana.

“Debe continuar en el cargo y hay que encaminar lo que no ha estado dirigiéndose bien para este segundo año de gobierno, algunas líneas ya lo señalaron en el mensaje a la Nación. Ojalá pensemos en el país y no en los intereses mezquinos”, afirmó.

Por otro lado, se refirió acerca del mensaje a la Nación que brindó el jefe de Estado por Fiestas Patrias y resaltó su “espíritu convocante”, pero criticó que la oposición parlamentaria haga abuso de poder con el pedido de censuras contra los ministros y consideró que esta sería uno de los principales motivos de los constantes cambios en el gabinete.

“Se habla mucho de la numerología del cambio de ministros que no se puede negar, pero cuántos ministros han sido fiscalizado, denunciados, encontrados con negligencia. No hay, salvo Silva. Lamentablemente, se hace abuso de poder en el Legislativo con las famosas interpelaciones, y antes de llegar a la censura prefieren renunciar los ministros“, manifestó.

Cabe precisar que, el legislador Américo Gonza afirmó el último viernes que el mandatario anunciará en los próximos días cambios dentro del Gabinete Ministerial, y que el primer ministro Aníbal Torres presentaría su renuncia al cargo, porque considera que ha “cumplido su ciclo” en la PCM.

