Alex Paredes sobre nombramiento de Félix Chero Medina: “No veo por qué no pueda ser idónea”

El congresista de Perú Libre, Alex Paredes, se pronunció acerca de los cuestionamientos al nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, por defender a un sentenciado por el delito de violación sexual a una menor de edad.

En esa línea, el legislador indicó que el actual ministro de Justicia no debería de recibir comentarios negativos acerca de la labor que ejerció cuando desempeñaba su profesión. Cabe señalar que, el ministro Chero Medina es abogado egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque.

“El ejercicio de la profesión de abogado permite hacer defensas legales que luego son cuestionadas por la propia sociedad. Creo que ese antecedente no tiene por qué ser un derrotero para cuestionar la designación para la responsabilidad que se le da. Lo que estamos cuestionando es el ejercicio del trabajo de un profesional en derecho”, declaró el legislador Paredes en Canal N.

Asimismo, instó a los miembros de las diferentes bancadas parlamentarias cuestionar a los funcionarios por el trabajo que realizan al liderar las diferentes carteras ministeriales y las medidas que impulsan desde su sector.

“Cuestionen a las personas cuando están en funciones. Todo ha quedado en archivo, todo terminó siendo archivado, hubo los recursos impugnatorios y no terminó siendo una sentencia consentida o cosa juzgada. Yo no veo por qué (la designación) no pueda ser idónea”, agregó.

Como se recuerda, el último sábado 19 de marzo, el presidente de la República, Pedro Castillo, designó al nuevo titular del sector de Justicia, Felix Chero, en reemplazo de Ángel Yldefonso, quien fue interpelado por el Parlamento.

“Por Dios, por la patria, por mi familia, por el respeto irrestricto a los derechos humanos, y porque la justicia en el Perú sea de acceso a las peruanas y peruanos sin discriminación, sí juro”, manifestó el nuevo titular del Minjus.

