Alex Paredes sobre videos de cámaras de seguridad de Palacio: “Son información pública”

El congresista del Bloque Magisterial, Alex Paredes, señaló que los videos de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno son de “acceso público” y que, por ese motivo, pueden ser solicitadas, con el fin de verificar si la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes, se escondió en las instalaciones para evitar su detención.

“La información pública que consiste en cuestiones escritas o audiovisuales tienen un procedimiento de petición. Existe la ley de acceso y transparencia a la información pública, o las prerrogativas que le corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial”, declaró el legislador Paredes a Canal N.

Cabe señalar que, el abogado Benji Espinoza, defensa legal del presidente Castillo, descartó que se entreguen las imágenes de las cámaras de Palacio, debido a que “hay secretos de Estado” que no pueden ser revelados.

“No estamos hablando de la casa de cualquier persona, hablamos de Palacio de Gobierno y en palacio hay secretos de Estado. No es que los fiscales tienen derecho a conocer. Si lo hacen, cometen delito grave y pueden acabar destituidos”, señaló Espinoza a un medio local.

Además, indicó que las autoridades de la Fiscalía y la Policía Nacional ingresaron a Palacio para continuar con sus diligencias, en el marco de las investigaciones, porque fueron “permisivos”.

“Que hayan sido permisivos con revisar la residencia no significa que se puedan conocer aspectos de Palacio de Gobierno porque, quien lo pide y quien lo autoriza, podría estar prevaricando. ¿Cree que pueden revisarse las cámaras de Palacio? No se puede porque no es una casa, no es una vivienda cualquiera”, manifestó.

