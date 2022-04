Alex Paredes: Tiene que haber respeto a las designaciones que hace el presidente Castillo

Este lunes, el congresista de Perú Libre, Alex Paredes, se refirió a las versiones que indican que podría haber cambios en el gabinete ministerial que preside Aníbal Torres, e indicó que se tendría que respetar las designaciones que hace el jefe de Estado.

El parlamentario oficialista señaló que si bien ha escuchado las versiones que acreditan que el jefe de Estado recompondrá el gabinete, él no puede acreditar esto puesto que no ha conversado recientemente con Pedro Castillo.

Quizás te interese leer: Ministro Alfonso Chávarry sobre castración química: “Se tiene que evaluar, así nomás no se puede sacar”

“Lo que tiene que haber es un respeto a las designaciones que hace Pedro Castillo y en todo caso, la fiscalización debe hacerse una vez que han sido designadas y ver cada uno de sus actos. Fiscalizarlos y si hay algo irregular, denunciarlos”, señaló Paredes en diálogo con Canal N.

Además, se mostró en desacuerdo con las voces parlamentarias que exigen la salida de Aníbal Torres del Gabinete Ministerial. ““Yo no creo que esté en esa condición [de abandonar el cargo], no veo que haya cosas inadecuadas que ameriten que deba ser cambiado. El comentario [sobre Hitler] no me pareció pertinente, ya indigna, pero que si me pregunta si ese hecho sería suficiente para que lo cambien, creo que no”, mencionó.

¿RENOVACIÓN DEL GABINETE?

El pasado 11 de abril, en entrevista para Exitosa, el congresista de Acción Popular, Elvis Vergara, aseguró que el presidente Pedro Castillo le confirmó que convocaría al Acuerdo Nacional y recompondría el gabinete ministerial.

“El presidente nos ha comentado que el día martes (19 de abril) va a convocar al Acuerdo Nacional y la idea es reconstituir el Gabinete Ministerial, esperemos que cumpla con el ofrecimiento”, manifestó el acciopopulista en el programa Informamos y Opinamos.

Síguenos en redes sociales