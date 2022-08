Alex Paredes: “La Mesa Directiva puede sancionar directamente a María del Carmen Alva”

En diálogo con Exitosa, el congresista Alex Paredes (Bloque Magisterial) señaló que la Mesa Directiva puede sancionar directamente a la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tras protagonizar un incidente contra la legisladora Isabel Cortez (Cambio Democrático – Juntos por el Perú).

“[¿Qué es lo que procede?] Procede una sanción. La Mesa Directiva puede sancionar directamente (a María del Carmen Alva) sin la necesidad de ir a la Comisión de Ética”, dijo en Informamos y Opinamos.

De acuerdo con el parlamentario del Bloque Magisterial, lo que correspondería es “una suspensión por un tiempo”. No obstante, mencionó que esto lo deberá evaluar la actual Mesa Directiva, presidida por la legisladora Lady Camones (Alianza para el Progreso).

Para Alex Paredes, lo ocurrido en el hemiciclo del Congreso es un hecho lamentable, que solo degrada la imagen de la institución.

“Es lamentable. Yo no he estado presente en ese momento porque estamos justo en la reunión de Junta de Portavoces viendo los hechos lamentables. Entonces, sí pues, no hay palabras del idioma castellano para calificar este tipo de hechos, que no le hacen nada bien la a la institución”, expresó.

Indicó también que, tras lo sucedido, un grupo de legisladores pidió que se actúe de acuerdo al reglamento.

“Se ha pedido en Junta de Portavoces que se actúe conforme a reglamento porque esto es público, no es oculto. Se tiene que actuar conforme al reglamento“, reiteró.

Incidente en el Congreso

La extitular del Legislativo, María del Carmen Alva, protagonizó una fuerte discusión con la congresista Isabel Cortez (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) en pleno hemiciclo.

En las imágenes captadas, se logra apreciar que la legisladora de Acción Popular jalonea a su colega, en medio de la sorpresa de otros congresistas como Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), quien intenta frenar la discusión.

