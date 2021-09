Alex Paredes a favor de incinerar cadáver de Abimael Guzmán para evitar ‘escenarios de confrontación’

En entrevista para Exitosa, el congresista de Perú Libre (PL), Alex Paredes, se mostró a favor de incinerar el cadáver del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, a fin de evitar ‘escenarios de confrontación’.





Como se recuerda, el genocida falleció el 11 de setiembre a los 86 años de edad en la Base Naval del Callao mientras cumplía la pena de cadena perpetua. Ahora su cuerpo se encuentra la Morgue Central del Callao, a la espera de la disposición final del Ministerio Público.





“Lo que se tiene que apuntar [con el destino de los restos] es a no generar confrontaciones porque si comienzas a hacer escenarios supuestos, digamos entregan el cadáver a la familia, van a ir unos para proceder con el entierro y otros a generar generar confrontación“, declaró Paredes en nuestro medio.

Por esta razón, exhortó a las autoridades a prever dicha situación y definir de manera urgente lo que se hará con el cuerpo de Guzmán Reynoso.

“Si va a estar en un lugar, va a generar escenario de confrontación. Eso tienen que merituar las autoridades que tienen definir esa situación en lo que nos encontramos. Ya bastante tenemos con la confrontación en las calles como para hacer un agregado más”, explicó.

“Es lo más pertinente para evitar, vuelvo reiterar, escenarios de confrontación, de un lado y de lo otro. Eso no se puede negar, lo va a haber, eso va a terminar siendo un problema interminable. Creo que hay que voltear la página”, subrayó.

Posteriormente, indicó que es un despropósito discutir lo que representa para el país la agrupación terrorista encabezada por Guzmán.

“Creo que se ha marcado bien lo que significa Sendero Luminoso en lo perjudicial y en lo destructivo; el que no lo quiera mirar me parece que no está en sus cabales“, puntualizó.

Cabe recalcar que ayer el Congreso, la Fiscalía y el Poder Ejecutivo anunciaron que preparan un proyecto de ley que determine el destino final del cadáver de los cabecillas de grupos extremistas.

