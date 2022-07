Alex Flores: “Se debe terminar con la nefasta costumbre de sacar provecho de los cargos”

El congresista de Perú Libre, Alex Flores, se pronunció acerca de los beneficios otorgados a los miembros de la Mesa Directiva del Congreso, que incluyen un suboficial adicional de la Policía Nacional del Perú, un vehículo con chofer y dotación de combustibles. En esa línea, señaló que los parlamentarios deben de “terminar con la nefasta costumbre de sacar provecho de los cargos”.

“No hay justificación alguna para ampliar por 6 meses los beneficios de la ex mesa directiva del CR, puede ser legal, pero no es ético ni moral, al Congreso se va para servir al pueblo y no por prebendas”, declaró el parlamentario Flores.

Se debe terminar con la nefasta costumbre de sacar provecho de los cargos, no hay justificación alguna para ampliar por 6 meses los beneficios de la ex mesa directiva del CR, puede ser legal, pero no es ético ni moral, al Congreso se va para servir al pueblo y no por prebendas. — Alex Flores (@AlexFloresPL) July 19, 2022

Cabe señalar que, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aprobó el acuerdo que establece que los miembros de la Mesa Directiva reciban beneficios hasta por seis meses más de haber dejado el cargo.

De acuerdo con el documento, desde el 2009, se aprobaron beneficios para los integrantes de la Mesa Directiva. Los legisladores que se benefician con dicho acuerdo son María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano, primera vicepresidenta, Enrique Wong Pujada, segundo vicepresidente y Patricia Chirinos Venegas, tercera vicepresidenta.

Tras la decisión de Alva de aprobar dicha medida, Lady Camones renunció a los beneficios por no considerarlos necesarios. “Solicito el retiro de mi firma por no considerarlo necesario para mi persona; así como mi renuncia expresa a percibir dichos beneficios”, señaló.

