Alejandro Sánchez habla desde la clandestinidad: “No voy a permitir que me pongan las esposas y me humillen”

Alejandro Sánchez, amigo del presidente Pedro Castillo y dueño de la casa del jirón Sarratea en Breña, reapareció la noche del jueves a través de sus redes sociales tras permanecer como prófugo de la justicia desde el martes 11 de octubre.

Mediante una publicación en Facebook, el dueño de la vivienda en Breña denunció una “persecución de la prensa y Fiscalía” en su contra. Asimismo, negó haber cometido delitos. Cabe precisar que en el ‘Caso Sarratea’ se investigan las presuntas reuniones del presidente Pedro Castillo con diversos funcionarios. Esta vivienda habría sido utilizada como una oficina alterna a Palacio de Gobierno.

“No he cometido ningún delito, y no tengo nada que decir para ser colaborador eficaz, el ser humano no es perfecto y cometemos errores”, escribió. Además, descartó que se vaya a entregar a la justicia. “Me entregaría a la justicia sin necesidad que me busquen, pero como no soy culpable de nada no lo haré”, remarcó.

Alejandro Sánchez también aprovechó sus redes sociales para mencionar que “no permitirá que lo humillen”. “No voy hacerme una autoincriminación, no voy a permitir que estropeen mis derechos, que me pongan las esposas y me humillen. Eso jamás. ¡Sobre mi cadáver! No voy a permitir que me pongan en la cárcel tres años y después me digan que no tengo ningún delito”, sostuvo.

El amigo del jefe de Estado también puso dos condiciones al Ministerio Público para entregarse a la justicia. En esa línea, solicitó a las autoridades fiscales que muestren una prueba contundente o que traigan a César Hinostroza y Alejandro Toledo.

Figura como “fallecido” en Reniec

El dueño de la casa de Sarratea en Breña habría fallecido el martes 11 de octubre, día en que el Ministerio Público y la Policía Nacional llevaron a cabo el operativo Valkiria II para su captura, según reporta el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

El lugar de su deceso figura en el caserío Ojo del Agua en la provincia de Chota en Cajamarca. El registro de su muerte se da luego que el Poder Judicial ordenara su detención preliminar y la de otros cinco investigados por 10 días por el ‘Caso Sarratea’.

