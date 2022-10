Alejandro Sánchez, dueño de casa de Sarratea, figura como “fallecido” en el Reniec

Alejandro Sánchez, el dueño de la casa del jirón Sarratea en Breña, habría fallecido el martes 11 de octubre, día en que el Ministerio Público y la Policía Nacional llevaron a cabo el operativo Valkiria II para su captura, según reporta el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

El lugar de su deceso figura en el caserío Ojo del Agua en la provincia de Chota en Cajamarca. El registro de su muerte se da luego que el Poder Judicial ordenara su detención preliminar y la de otros cinco investigados por 10 días por el ‘Caso Sarratea’.

En el ‘Caso Sarratea’ se investigan las presuntas reuniones del presidente Pedro Castillo con diversos funcionarios. Esta vivienda habría sido utilizada como una oficina alterna a Palacio de Gobierno.

El día de la operación se informó que cinco de los investigados fueron capturados y se declaró a Alejandro Sánchez como fugado. No obstante, ayer jueves reapareció a través de sus redes sociales para denunciar una “persecución de la prensa y Fiscalía” en su contra”.

“No he cometido ningún delito, y no tengo nada que decir para ser colaborador eficaz, el ser humano no es perfecto y cometemos errores”, escribió en una publicación en Facebook.

El amigo del jefe de Estado también puso dos condiciones al Ministerio Público para entregarse a la justicia. “Que me muestren una prueba contundente o elemento de convicción respetando la ética profesional y no en base a dichos y chismes de delincuentes que quieren salvarse de la cárcel. Y que traigan a (César) Hinostroza y (Alejandro) Toledo”, apuntó.

