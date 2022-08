Alejandro Salas sobre posibilidad de ser premier: “Jamás voy a decir no a trabajar por el país”

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, negó haber conversado con el mandatario Pedro Castillo sobre la posibilidad de ocupar la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tras la renuncia del aún premier Aníbal Torres. No obstante, aseguró que está dispuesto a “trabajar por el país” desde la cartera que se le designe.

“Yo jamás le voy a decir no a poder trabajar por el país en el sector que me toque trabajar y si el presidente considera en algún momento conversar conmigo ello jamás le voy a decir no a trabajar por el país y menos en momentos en los que la democracia exige trabajo”, comentó en declaraciones a la prensa.

Asimismo, insistió en que la decisión sobre la formación de un nuevo gabinete anunciada recientemente es exclusivamente del jefe de Estado.

“No sé (qué cambios habrá en los ministros). Nosotros no intervenimos en los cambios que se puedan hacer. El presidente ha dicho que mañana se estaría juramentando el nuevo Gabinete, lo que hace ver que ha aceptado la renuncia del gran premier que hemos tenido como Aníbal Torres y veremos qué es lo que él decida”, indicó.

En otro momento, el titular del Mincul detalló que, en la conversación que tuvo con el saliente Aníbal Torres, decisión de su renuncia al cargo fue por motivos personales y familiares. “Creo que está en todo su derecho de poder hacerlo y lo conversó con el presidente y los términos han sido los mejores”, añadió.

