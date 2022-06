Alejandro Salas sobre eventual censura de Torres: “Estas confrontaciones políticas no son buenas, son insanas”

El titular del Ministerio de Cultura, Alejandro Salas, evitó calificar el actuar de los congresistas que vienen impulsando una segunda moción de censura contra el primer ministro Aníbal Torres y pidió dejar de lado las confrontaciones políticas para trabajar de la mano con el Ejecutivo con la finalidad de enfrentar las crisis.

“El Congreso tiene que hacer su trabajo y lo va a hacer sea bueno o malo. El país lo va a calificar, nosotros no somos quien para calificar el trabajo del Congreso, pero lo que queremos es trabajar con ganas de darle soluciones a la problemática del país”, manifestó desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

Al ser consultado sobre si se estaría quemando “la primera bala de plata” al censurar al premier Torres, manifestó: “En democracia no se debe hablar de bala de plata, se debe de hablar de consensos, esta crisis no le hace bien al país (…) Estas crisis y confrontaciones políticas no son buenas, son insanas. La voluntad del Poder Ejecutivo es trabajar de la mano del Congreso, y vamos a seguir trabajando así nos pongan piedras en el camino”.

Por otro lado, se refirió a la situación de la vicepresidente Dina Boluarte tras el informe de la Contraloría General que la acusa de haber cometido una infracción inconstitucional, lo cual consideró que “se está desnaturalizando lo que dice la Constitución Política”.

En ese sentido, invocó la calma y unidad de todos los peruanos hasta que las investigaciones terminen y la funcionaria pueda dar sus descargos e hizo una interpretación del artículo 126 de la Constitución.

“Hay que ir con calma, no adelantemos opiniones, ella va a poder a hacer sus descargos, y sobre la base de eso, hay que darle un poquito de tranquilidad democrática al país, necesitamos democracia para el país”, insistió.

