Alejandro Salas sobre cuñada del presidente ofreciendo obras: “No veo nada incorrecto”

En entrevista con Exitosa, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, se pronunció sobre el video en el que se observa a Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, ofreciendo una obra de saneamiento en la comunidad de La Succha, distrito de San Miguel (Cajamarca), pese a no ser funcionaria pública.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar, en el programa ‘Hablemos Claro’, el titular del Mincul dijo que en el video solo se observa a una ciudadana “identificada” y preocupada por las necesidades de la localidad.

🔵🔴#AHORA | Alejandro Salas sobre cuñada del presidente Castillo: “No veo absolutamente nada incorrecto, más que la intención de una ciudadana con sentido de pertenencia en esa localidad para decirle a sus conciudadanos ”vamos a darte calidad de vida'” pic.twitter.com/s8eYDbTArc — Exitosa Noticias (@exitosape) July 5, 2022

“Lo que yo he visto con la cuñada es una ciudadana identificada con una localidad, con un pueblo que quiere canalizar las obras de infraestructura que no tienen. No es una persona que está en Tumbes o en Tacna, donde no pertenece ni tiene sentido de pertenencia”, indicó.

“Es una ciudadana en una localidad en la que se siente identificada y ve que su gente no tiene luz ni agua y se averigua cómo va un procedimiento para decirles ‘vamos a sacar esto adelante’”, agregó.

En ese sentido, Salas coincidió con su colega, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, al considerar que no ve “irregularidades” en el accionar de la hermana de la primera dama, Lilia Paredes. Ratificó que se trata de una ciudadana preocupada en darle “calidad de vida” a los pobladores de la comunidad en mención.

“Yo no veo absolutamente nada incorrecto más que la intención de una ciudadana, con sentido de pertenencia a esa localidad, para poder decirle a sus conciudadanos: ‘Vamos a darte calidad de vida’”, puntualizó.

