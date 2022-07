Alejandro Salas sobre asumir la cartera del Interior: “Son rumores, pero estoy dispuesto a trabajar por el país”

El titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Alejandro Salas, aseguró no haber recibido alguna propuesta para reemplazar al censurado ministro del Interior, Dimitri Senmache, pero no descartó aceptar el cargo en caso el presidente de la República, Pedro Castillo, “así lo disponga”.

“Son rumores. En realidad, no he sido comunicado en lo absoluto de ello y no he tenido ninguna versión oficial. Sin embargo, trabajo para un Gobierno democrático y lo que el Gobierno determine para mi persona, siempre estoy dispuesto a trabajar por el país. Son rumores que están allí, son rumores”, expresó desde Palacio de Gobierno.

Asimismo, cuestionó la decisión del Congreso de la República de censurar a Dimitri Senmache, lo cual calificó como “una sentencia política”, y refirió que el Ejecutivo viene formando parte de una situación lamentable en la que los ministros vienen siendo interpelados y censurados, y paraliza el trabajo del Ejecutivo.

“El ministro no tenía ni un mes, había presentado una política nacional para poder establecer el tema de la inseguridad ciudadana, sin embargo, ni siquiera lo ha podido implementar. Creo que hay cosas en el país, como la seguridad ciudadana, que no esperan”, manifestó.

“Se está actuando con una celeridad muy rápida y esta situación definitivamente nos hace ver y encontrar en una situación donde toda situación que venga del Congreso para con el Ejecutivo, simplemente priman los votos, no prima la objetividad ni la razonabilidad ni la proporcionalidad. Estamos sometidos a eso, pero seguimos trabajando sobre la base de eso”, sentenció.

