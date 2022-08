Alejandro Salas: “Pedro Castillo nos dice que se rodeó mal y que confió en gente que no debía confiar”

En entrevista con Exitosa, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, reveló que el presidente de la República, Pedro Castillo, hizo un mea culpa ante sus ministros de Estado, reconociendo que se “rodeó mal” y que “confió en gente que no debía confiar“.

En diálogo con Nicolás Lúcar en el programa ‘Hablemos Claro’, manifestó que las conversaciones que mantienen los ministros con el mandatario, les indica que “abusaron de mi confianza y ahora que se investigue porque no van a poder sacar ninguna prueba“.

“El presidente confió mal, confió en quiénes no debió confiar en un primer momento y no lo sabía, es lo que él nos está manifestando, no es lo que yo quiero decir, te estoy contando lo que él nos dice a nosotros como ministros, te estoy transmitiendo las conversaciones que tenemos con el presidente de la República“, sostuvo Salas.

“Confié en gente que no debí confiar, abusaron de mi confianza y ahora que se investigue porque no van a poder sacar ninguna prueba, es lo que él nos dice, y por supuesto que confiamos cuando nos mira a los ojos y nos dice eso porque pasa, hay gente que abusa de la confianza, pasa que quieren hacer negocios a espaldas de uno, por eso en administración pública uno tiene que estar con los ojos bien abiertos“, añadió.

