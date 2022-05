Alejandro Rospigliosi: “Dina Boluarte podría ser inhabilitada de la función pública hasta por 10 años”

En entrevista con Exitosa, el abogado constitucionalista, Alejandro Rospigliosi, se pronunció acerca del informe de la Contraloría General de la República, en donde señala que la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, habría incurrido en una infracción constitucional al ser integrante de los consejos directivos del Club Departamental Apurímac y de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú cuando ya se desempeñaba en el cargo de ministra de Estado.

Rospigliosi indicó que la funcionaria habría infringido el artículo 126 de la Constitución Política del Perú, debido a que continuaba firmando documentos y gestionando las asociaciones civiles, pese a que habría solicitado la licencia de los cargos a ambas agrupaciones.

“Es insólito, no puede contradecir sus propios actos”, señaló el abogado en diálogo con los conductores del programa ‘Exitosa Te Escucha’ en referencia a las declaraciones de la ministra Boluarte sobre lo expuesto por la Contraloría en su contra.

“La infracción constitucional es como pasarse la luz roja. Basta que uno infringe el artículo y se convierte en una infracción inconstitucional. El artículo 126 de la Constitución establece lo siguiente: Los ministros no pueden ser gestores de intereses privados o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas, ni de asociaciones privadas”, añadió.

Asimismo, señaló que las autoridades deberán de investigar acerca de la función que cumplió la ministra de Estado en las asociaciones y si continuó realizando sus labores cuando ejercía un alto cargo público. En ese sentido, indicó que la funcionaria podría ser “inhabilitada para la función pública hasta por 10 años”.

“La señora no puede ser conserje, no puede ejercer ningún cargo del Estado y menos vicepresidenta (…) Es insólito que una vicepresidenta no respete la Constitución o no la conozca”, sostuvo.

Por último, recordó que la ministra Boluarte en su Declaración Jurada de Intereses omitió información de sus familiares que trabajan para el Estado.

