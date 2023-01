Alejandro Muñante sobre Evo Morales: “No puede venir un extranjero al país a fomentar la división”

El tercer vicepresidente del Congreso de la República, Alejandro Muñante (Renovación Popular), rechazó los mensajes de injerencia por parte del expresidente boliviano Evo Morales Ayma sobre la crisis política y social que vive el país.

En declaraciones a la prensa, durante su participación en la denominada ‘Marcha por La Paz’, que se realiza en la capital limeña, indicó que no se puede permitir que un extranjero fomente la “división” y “separatismo” entre los peruanos, y menos azuzar a la violencia.

“Lamentablemente, existen ciertas licencias para ciertos personajes que están azuzando a la población peruana. Creo que, en medio de eso, las autoridades tienen que actuar porque no puede venir un extranjero al país a fomentar la división, menos el separatismo. Eso se tiene que condenar”, declaró el legislador.

Respecto a las marchas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, previstas para este miércoles 4 de enero, el también legislador de Renovación Popular advirtió que se deben identificar a posibles infiltrados que buscan causar destrozos.

“Nosotros no somos quiénes para impedir a la gente que se manifieste, pero la gente tiene que saber que no puede hacer de la violencia una herramienta para presionar para que se cumplan sus agendas, eso no lo podemos permitir”, puntualizó.

Como se recuerda, el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, quien fue declarado persona no grata por el Congreso de la República es el mismo que defiende a las violentas protestas registradas en el interior del país como un proceso de una insurrección contra un estado colonial.

“Saben hermanos y hermanas, lo que está viviendo el Perú no es una simple reivindicación cierre del Congreso, nuevas elecciones no. Esta es una insurrección del pueblo peruano contra ese estado colonial”, dijo Morales desde la ciudad boliviana de Cochabamba, en un evento partidario del pasado 18 de diciembre.

