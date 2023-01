Alejandro Muñante: “He planteado un paquete de proyectos para la reforma política”

El tercer vicepresidente del Congreso de la República y congresista por la bancada de Renovación Popular, Alejandro Muñante, informó a través de sus redes sociales que ha “planteado un paquete de proyectos para la reforma política”, en ese sentido, también ha propuesto una calendarización para que “puedan aprobarse en 1era votación al final de la legislatura”.

Alejandro Muñante reveló a través de su cuenta de Twitter que ya ha tenido un primer acercamiento con la Comisión de Constitución y Reglamento para presentar su paquete de proyectos, que tienen como finalidad lograr mejoras en nuestro sistema político.

“He informado a la Comisión de Constitución y Reglamento que he planteado un paquete de proyectos en el marco de las propuestas para la reforma política. Asimismo, he propuesto un calendario para lograr que las iniciativas que alcancen consenso puedan aprobarse en 1era votación al final de la legislatura”, manifestó el Tercer vicepresidente del Congreso en su red social.

El oficio presentado al presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Hernando Guerra García, contempla 5 proyectos de su autoría; los cuales precisaremos a continuación:

. Proyecto de Ley 1142/2021-CR, que prohíbe que las personas sentenciadas en primera instancia por delitos de corrupción de funcionarios integren cargos de dirección en los partidos políticos y establece sanciones severas para aquellas organizaciones políticas que incumplan.

. Proyecto de Ley 3911/2022-CR, que impide a las personas sentenciadas por delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional (rebelión, sedición, motín), delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria, narcotráfico y terrorismo; postular a cargos de elección popular y a ejercer la función pública aun cuando hayan cumplido su condena.

. Proyecto de Ley 3910/2022-CR, establece que, toda restricción al derecho al voto debe realizarse mediante una ley de carácter formal y material y no por normas de rango infralegal, fales como resoluciones administrativas.

. Proyecto de Ley 3894/2022-CR, establece que, para la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la elección y remoción del Defensor del Pueblo y la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional se requiere una votación calificada de 3/5 del número legal de congresistas

. Proyecto de Ley 3893/2022-CR, que permite la reelección de congresistas por un periodo, el cual podrá ser aplicable para los congresistas electos para el periodo parlamentario 2024-2029.

Asimismo, el tercer vicepresidente del Congreso adjunta un calendario divido por semanas, donde especifica el proceso para concretarse la aprobación de sus 5 proyectos.

