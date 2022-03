Alejandro Muñante: “El mensaje del presidente fue de buena voluntad, pero no propicio”

En entrevista con Exitosa, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció acerca del discurso del presidente Castillo ante el pleno del Congreso y consideró que el mandatario brindó “un mensaje de buena voluntad, pero no propicio en un momento de vacancia presidencial.

Asimismo, señaló que el Parlamento respaldará al mandatario Castillo Terrones, si “piensa en el país” e implementa las medidas que ha anunciado este martes 15 de marzo, pero si no cumple con sus promesas, el Legislativo continuará cumpliendo su función de control político.

“Lo que elige el presidente es un nuevo respiro a su mandato, es establecer un mensaje que si bien es cierto es un mensaje de buena voluntad, pero que no es propicio dado en un momento de vacancia presidencial. Creemos que es un mensaje de buena voluntad, que tiende la mano como dice el presidente, pero que pudo haberse hecho una semana antes o después. Este mensaje tiene como trasfondo disminuir el proceso de vacancia”, declaró Muñante.

Además, el parlamentario señaló que el jefe de Estado al exponer ante el pleno buscó “desmoralizar un poco el ánimo de algunos congresistas”, debido a que trató de apelar a la “unidad y concertación” entre los poderes el Estado.

“Nosotros esperamos que el presidente pueda materializar este mensaje en los hechos y creo que ahí estaremos atentos todos”, añadió.

En otro momento, se pronunció acerca de la declaración del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sobre el anuncio de adelanto de Elecciones Generales, que el mandatario “a última hora” no decidió plantear ante el Parlamento.

El legislador Muñante consideró que su organización política “tiene una posición clara” e indicó que, si el mandatario hubiera anunciado nuevos comicios en el Parlamento, dicha medida hubiera significado un “acto de revanchismo”. En esa línea, señaló que el presidente Castillo se está dando “una segunda oportunidad”, previo al debate que se realizará en el Congreso sobre la moción de vacancia en su contra.

“Nosotros no vamos a caer en el juego de que se vayan todos porque es como que me voy pero ustedes también se van. Es un acto claro de revanchismo y creo que el país no está para eso. Yo creo que el presidente se está dando una segunda oportunidad”, manifestó.

